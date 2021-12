Stand: 19.12.2021 18:03 Uhr 83-Jährige stirbt bei Hausbrand in Goslar

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Goslarer Ortsteil Immenrode ist am Sonntagnachmittag eine 83 Jahre alte Frau gestorben. Eine weitere Bewohnerin konnte gerettet werden, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in eine Klinik. Die Rauchentwicklung durch das Feuer war so stark, dass Anwohnerinnen und Anwohner gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war bis in den Abend hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache für den Brand ist unklar.

