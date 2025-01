81-Jähriger tot in Wohnhaus gefunden: Polizei sucht Verdächtige Stand: 25.01.2025 13:18 Uhr In einem Einfamilienhaus in Dramfeld (Landkreis Göttingen) ist am Freitagabend ein Mann tot aufgefunden worden. Laut Polizei wurde der 81-jährige Hausbewohner offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens.

Darauf deuteten die Gesamtumstände hin, hieß es. Dringend tatverdächtig ist laut Polizei Shirin M., die Untermieterin des Toten. Nach der 22-Jährigen wird seit dem Mittag mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. M. sei letztmalig am späten Freitagnachmittag zu Fuß am Ortsrand von Dramfeld gesehen worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Frau dort in einen unbekannten Pkw gestiegen ist und den Landkreis Göttingen möglicherweise inzwischen verlassen hat.

Fahndung mit Bild und Beschreibung

Die Polizei beschreibt die Gesuchte wie folgt:



1,67 Meter groß

schulterlange, wellige Haare

mutmaßlich mit einem dunklen Parka bekleidet

helle/auffällig weite Unterbekleidung

schwarze Boots mit Schnürung

Polizei: Die Gesuchte nicht ansprechen

Wer Shirin M. gesehen hat, Hinweise auf ihren Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweis geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer (0551) 491-21 15 bei der Polizei in Göttingen zu melden. Die Polizei rät, sich der Tatverdächtigen nicht selbst zu nähern und sie nicht direkt anzusprechen. Stattdessen sollte man besser über die 110 die Polizei informieren. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Göttingen ermitteln mit Hochdruck, wie es hieß.

