81-Jähriger in Dramfeld getötet: Polizei fahndet nach Shirin M. Stand: 28.01.2025 15:09 Uhr Die Polizei fahndet bundesweit nach der 22-jährigen Shirin M. aus Dramfeld (Landkreis Göttingen). Sie steht im Verdacht, am Freitag ihren 81-jährigen Vermieter mit mehreren Stichen getötet zu haben.

Der Mann sei infolge der Stichverletzungen in seiner Wohnung verblutet, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag nach der Obduktion mit. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass Shirin M. den 81-Jährigen getötet hat. Sie war seine Untermieterin. Bereits am Sonntag hatte das Amtsgericht Göttingen Haftbefehl wegen Mordes gegen sie erlassen. Derzeit fahndet die Polizei bundesweit mit Fotos nach ihr. Ein Motiv für die Tat ist unklar. Bekannte hatten den 81-Jährigen am Freitagabend leblos in einem von ihm gemieteten Wohnhaus gefunden und den Notruf gewählt.

Erneute Suche mit Polizeihunden blieb erfolglos

Am Montagnachmittag suchten Einsatzkräfte erneut ein Waldstück in der Nähe der Wohnung nach der Tatverdächtigen ab. Dabei seien auch Polizeihunde im Einsatz gewesen, hieß es von der Polizei. Nach zwei Stunden sei die Suche beendet worden. Eine heiße Spur habe sich noch nicht ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bereits am Samstagabend hatte die Polizei das Waldstück abgesucht, wobei auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen war.

Hat Verdächtige den Landkreis verlassen?

Shirin M. soll zuletzt am späten Freitagnachmittag zu Fuß am Ortsrand von Dramfeld gesehen worden sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Frau dort in ein Auto gestiegen ist und den Landkreis Göttingen möglicherweise verlassen hat. Wie die Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mitteilte, liegen bislang keine Anhaltspunkte für eine Tat in Notwehr vor. Auch habe sie keine konkreten Anhaltspunkte für einen psychischen Ausnahmezustand von Shirin M. Zugleich bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass die Verdächtige - wie zunächst vom "Göttinger Tageblatt" berichtet - ein Kind hat. Dieses befinde sich aber unabhängig von der Tat nicht in ihrer Obhut.

Fahndung nach Untermieterin: Beschreibung von Shirin M.

Wie die Polizei mitteilte, gibt es neue Informationen zur Bekleidung von Shirin M. Die Polizei beschreibt die Gesuchte nun wie folgt:



1,67 Meter groß

schulterlange, wellige Haare

wadenlanger, heller Rock mit schwarzer Leggings

helle, braune, mittellange Cordjacke mit Kapuze

schwarze Boots mit Schnürung

Polizei: Die Gesuchte nicht ansprechen

Wer Shirin M. gesehen hat, Hinweise auf ihren Aufenthaltsort oder sonstige Hinweis geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden. Die Polizei rät, sich der Tatverdächtigen nicht selbst zu nähern und sie nicht direkt anzusprechen. Stattdessen solle man über die 110 die Polizei informieren. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Göttingen ermitteln mit Hochdruck, wie es hieß.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.01.2025 | 12:00 Uhr