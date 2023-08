Stand: 18.08.2023 08:18 Uhr 80-Jähriger stirbt zwei Tage nach Unfall mit E-Scooter

In Braunschweig ist wenige Tage nach einem Sturz mit einem E-Scooter ein 80-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Senior bereits am Montagvormittag in der Nähe des Heidbergsees gestürzt. Nach dem Unfall sei er nach Hause gegangen, ohne den Unfall zu melden oder zum Arzt zu gehen. Am Mittwoch sei er bewusstlos in seiner Wohnung gefunden worden, so die Polizei weiter. Der 80-Jährige wurde demnach ins Krankenhaus gebracht und starb dort an den Folgen einer Hirnblutung. Wie und wo genau der Mann stürzte, ist unklar. Die Polizei hofft auf mögliche Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.08.2023 | 08:30 Uhr