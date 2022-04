Stand: 23.04.2022 13:14 Uhr 80-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Weyhausen

Nördlich der Ortschaft Weyhausen (Landkreis Gifhorn) ist es am Sonnabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 80-Jähriger tödlich verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Kreisstraße 28 in Richtung Bokensdorf in einer leichten Rechtskurve mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld mehrfach. Der 80-Jährige starb nach Polizeiangaben noch am Unfallort.

