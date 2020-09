Stand: 03.09.2020 08:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

75.000 Euro Schaden bei Lkw-Unfall auf A7

Ein Lkw-Unfall hat in der Nacht zu Donnerstag auf der A7 für starke Verkehrsprobleme gesorgt. Nach Polizeiangaben war im Bereich einer Baustelle an der Anschlussstelle Northeim Nord ein Lkw auf einen anderen Laster aufgefahren. Die Ursache dafür ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Beide Sattelzüge wurden jedoch schwer beschädigt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 75.000 Euro. Wegen der Aufräumarbeiten blieb die A7 in Richtung Süden bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Es kam zu Staus.

