75 Jahre VW Bulli: Jubiläumsfeier und Ausstellung in Wolfsburg Stand: 07.03.2025 12:33 Uhr Vor 75 Jahren lief der erste VW Bulli vom Band - und wurde zur "Ikone". Am 8. März wird das Jubiläum in Wolfsburg gefeiert. Besuchende erwartet eine Sonderausstellung mit sieben Generationen Bulli.

Bei dem Jubiläum sollen Besucherinnen und Besucher den Bulli in all seinen Facetten erleben - vom ersten Transporter bis zum modernen Elektro-Modell. Nur am 8. März präsentiert eine Fahrzeugausstellung alle sieben Generationen des Klassikers im VW Nutzfahrzeuge Pavillon. Von 10 bis 18 Uhr gibt es neben der Ausstellung auch Vorträge von VW-Experten. Die Veranstaltung ist mit einer gültigen Autostadt-Eintrittskarte zugänglich.

VW Bulli: Vom Nutzfahrzeug zur Urlaubs-Ikone

Am 8. März 1950 begann die Produktion des VW-Bullis. Seitdem wurde das kastenförmige Modell in sieben Generation weiterentwickelt - von denen nach VW-Angaben weltweit mehr als 13 Millionen Stück verkauft wurden. Der T7 kam erst Anfang 2025 auf den Markt. Ursprünglich als Nutzfahrzeug für Handwerker konzipiert, entwickelte sich der VW Bulli auch zum beliebten Reisemobil zur Urlaubs- und Campingzeit.

