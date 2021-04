Stand: 09.04.2021 12:51 Uhr 74-jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Unfall in Freden (Landkreis Hildesheim) ist am Donnerstagabend ein 74-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei war der E-Radfahrer auf einer Landstraße unterwegs. Dort wurde er von einem Auto erfasst. Nach Angaben der Beamten wurde der Senior über den Wagen hinweg geschleudert. Er erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Der 32 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.04.2021 | 13:30 Uhr