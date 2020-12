Stand: 01.12.2020 20:30 Uhr 73-jähriger Mieter stirbt bei Wohnungsbrand in Duderstadt

Ein 73 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Wohnungsbrand in Duderstadt ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei konnten Rettungskräfte nur noch den Tod des Mieters feststellen. Eine weitere Hausbewohnerin des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Hilkerode wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar und wurde von der Polizei beschlagnahmt.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

