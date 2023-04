Stand: 11.04.2023 13:34 Uhr 70 Energydrinks geklaut: Kunde schnappt Dieb

Ein 41-jähriger Mann hat am Samstag in Wolfsburg versucht, eine ganze Palette mit Energydrinks unter dem Arm an der Kasse vorbei nach draußen zu schleusen. Dabei wurde er in dem Supermarkt allerdings von einem Kunden beobachtet. Dieser hielt den mutmaßlichen Dieb zusammen mit einer Angestellten des Marktes fest und übergab ihn der Polizei. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Die Polizei Wolfsburg bedankt sich ausdrücklich für die Zivilcourage des Kunden. Sie bittet den Mann, sich unter der Telefonnummer (05361) 46 46 0 zu melden und als Zeuge auszusagen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.04.2023 | 13:30 Uhr