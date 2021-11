Stand: 17.11.2021 07:14 Uhr 65-jähriger Autofahrer bei Einbeck ums Leben gekommen

Im Landkreis Northeim ist ein 65-Jähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann am Dienstagnachmittag mit seinem Auto bei Einbeck unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr, streifte erst einen Trecker und stieß dann mit dem Wagen einer 24-Jährigen zusammen. Der 65-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Treckerfahrer erlitt einen Schock.

