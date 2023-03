Stand: 31.03.2023 10:20 Uhr 62-Jähriger stirbt nach Motorradunfall bei Müden (Aller)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Müden (Landkreis Gifhorn) am Donnerstagnachmittag ist ein 62-jähriger Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache auf dem Gemeindeverbindungsweg von Meinersen nach Müden von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Motorrad gegen einen Baumstumpf. Der 62-Jährige wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Ersthelfer und ein Notarzt konnten ihn nicht mehr reanimieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.03.2023 | 13:30 Uhr