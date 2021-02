60 Jahre Nachrichten: Happy birthday, Studio Braunschweig! Stand: 21.02.2021 08:00 Uhr Abertausende Radio-Beiträge und Fernsehstücke sowie ein Berichtsgebiet, das von der Südheide bis zum Hochharz reicht: Im Studio Braunschweig werden News gemacht - und das seit genau 60 Jahren.

Dabei fing alles ziemlich übersichtlich an: Los ging es am 21. Februar 1961 mit einer Nebenstelle des Landesfunkhauses Hannover mit gerade einmal zwei Mitarbeitern. Gesendet wurde aus einem kleinen Korrespondenten-Büro in einer Mietwohnung - eine One-Man-Show mit nur einem Hörfunk-Reporter, wie die aktuelle Leiterin des Studios Braunschweig, Ute Andres, erzählt.

Nachrichten aus dem Haus des Tatort-Kommissars

Erst 1978 wird aus dem Korrespondentenbüro das Studio Braunschweig, mit dem damaligen Leiter Klaus Verhey als Radio-Moderator. Seit 1983 ist das NDR-Studio im Elternhaus von Hansjörg Felmy untergebracht - einem ehemaligen Schauspieler, bekannt vor allem in den 70er-Jahren als WDR-Tatortkommissar Heinz Haferkamp.

Von VW bis Virus

Mittlerweile kommen die NDR Nachrichten aus Braunschweig nicht mehr nur von zwei, sondern aktuell 23 Mitarbeitern. Das Berichtsgebiet - riesig: Von der Südheide im nördlichen Landkreis Gifhorn bis hinunter an den Wurmberg, vom Weserbergland im Westen bis zum Landkreis Helmstedt im Osten. Schwerpunkte sind VW, der Tourismus im Harz, die marode Asse und die Rückholung des Atommülls und neuerdings auch die Corona-Forscher vom Helmholtz-Zentrum. Fast 2.000 Beiträge kommen so jedes Jahr zusammen - fürs Radio, das Fernsehen und auch für NDR.de. Das Ziel? Für Studioleiterin Ute Andres klar: "Auch künftig weiter stark zu sein."

