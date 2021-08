60 Jahre Mauerbau: Marienborn thematisiert deutsche Teilung Stand: 04.08.2021 11:59 Uhr Die Gedenkstätte Marienborn an der A2 bei Helmstedt erinnert zum 60. Jahrestag des Mauerbaus an die Folgen der Mauer und die innerdeutsche Grenze. Bis Oktober sind Veranstaltungen dazu geplant.

Unter anderem werde der militärische Ausbau der Grenze zwischen DDR und BRD, tausendfache Zwangsaussiedlung aus Sperrgebieten und die Einführung der Wehrpflicht in der DDR 1962 thematisiert - und die Flucht. "Ab 13. August bieten wir mehrere Sonderführungen mit dem Schwerpunkt auf gelungene und gescheiterte Fluchtgeschichten aus der DDR an", sagte Matthias Ohms, stellvertretender Leiter der Gedenkstätte, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Innerdeutsche Grenze weniger präsent als die Mauer in Berlin

Die innerdeutsche Grenze nehme im Gegensatz zum Mauerbau 1961 in Berlin eine Sonderstellung ein, sagte Ohms. Sie sei im kollektiven Gedächtnis nicht so präsent wie die Mauer in der geteilten Stadt. Diese Erinnerungen seien von Bildern geprägt. "Und die sind im Fall des Mauerbaus am 13. August 1961 eben um die Welt gegangen", so Ohms. Zudem seien historische Kenntnisse über die Teilung bei jüngeren Schülerinnen und Schülern sehr geprägt von eigenem Interesse und von den Kenntnissen der Lehrkräfte. Ohms: "Wir haben aber hier die Bauwerke als Zeitzeugen und zeigen, was im Schulunterricht nicht gezeigt werden kann."

Besucher-Schwund durch Corona-Pandemie

Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen DDR-Grenzübergangsstelle Marienborn an der Autobahn 2 Berlin-Hannover. Diese war Teil des nahezu lückenlos überwachten Grenzsicherungssystems der DDR. 2019 besuchten knapp 138.000 Menschen die Gedenkstätte. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter wegen der Corona-Pandemie nur rund 49.000 Besucher.

