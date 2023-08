Stand: 31.08.2023 09:46 Uhr 59-Jähriger aus Wildemann vermisst: Wer hat Manfred W. gesehen?

Die Polizei sucht nach einem 59-jährigen Mann aus Wildemann im Landkreis Goslar. Manfred W. sei gesundheitlich eingeschränkt und auf Medikamente angewiesen, sodass von einer ernsthaften Gefahr für den 59-Jährigen ausgegangen werden müsse, so die Polizei. Wie sie am Donnerstag mitteilte, wird Manfred W. seit dem 25. August vermisst. Zuletzt gesehen wurde er am 24. August an einer Bushaltestelle nahe seiner Betreuungseinrichtung. Laut Polizei hat der Vermisste Bezugspunkte nach Göttingen. Zuletzt habe er davon gesprochen, dass er nach Einbeck wolle, so die Polizei. Manfred W. ist 1,74 Meter groß, hat eine kräftige Statur, graue, kurze Haare und trägt einen Vollbart. Er habe ein normales Erscheinungsbild und sei mit einer dunklen Sweatjacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.08.2023 | 13:30 Uhr