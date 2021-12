Stand: 20.12.2021 11:22 Uhr 59-Jähriger attackiert Frau in Northeim auf der Straße

Die Polizei hat einen 59 Jahre alten Mann nach einem versuchten Tötungsdelikt festgenommen. Der Mann steht in Verdacht, am Sonntag gegen 19.15 Uhr in Northeim eine 51 Jahre alte Frau auf der Straße mit einem Gegenstand niedergeschlagen zu haben. Zeugen hatten eingegriffen, woraufhin der Verdächtige mit einem Pkw flüchtete. Aufgrund der guten Beschreibung entdeckten Polizisten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen den Mann auf der Autobahn 10 in Brandenburg. Dieser versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen und flüchtete Richtung Frankfurt/Oder. Der 59-Jährige verunglückte bei der Verfolgungsjagd und stieß mit einem Polizeiauto zusammen. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Das 51-jährige Opfer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

