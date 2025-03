Stand: 06.03.2025 16:06 Uhr 58.000 Euro: Wolfsburger Seniorin fällt fast auf Betrug rein

Eine 86-jährige Wolfsburgerin ist am Dienstag beinahe einem Telefonbetrug zum Opfer gefallen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein Unbekannter am Telefon als Polizist ausgegeben und vor einer Einbruchserie in der Nachbarschaft gewarnt. Angeblich habe aber ein Staatsanwalt angeordnet, dass sie ihr Geld zur Sicherheit auf ein bestimmtes Konto überweisen solle, beschreibt die Polizei die Betrugsmasche weiter. Die Seniorin stimmte schließlich einer Überweisung in Höhe von 58.000 Euro zu, einen entsprechenden Überweisungsschein brachte sie zur Bank. Später vertraute sie sich einer Nachbarin an, die unverzüglich die Polizei einschaltete. Glücklicherweise war auch die Bank auf die ungewöhnlich hohe Überweisung aufmerksam geworden und hatte sie noch nicht ausgeführt. Eine Spur zu den Tätern hat die Polizei noch nicht.

