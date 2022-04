Stand: 20.04.2022 14:59 Uhr 57-Jährige in Wolfenbüttel von Projektil am Kopf verletzt

In Wolfenbüttel ist eine Frau durch ein Projektil verletzt worden. Die 57-Jährige wurde bereits am vergangenen Donnerstag auf ihrem Grundstück von einem Geschoss am Kopf getroffen. Zunächst war nur eine kleine blutende Wunde sichtbar. Einen Tag später suchte sie jedoch einen Arzt auf. Bei der Untersuchung wurde das Projektil unter der Kopfhaut der Frau entdeckt und entfernt. Die Polizei ermittelt derzeit, ob die Frau fahrlässig verletzt oder vorsätzlich angeschossen wurde. Man gehe davon aus, dass die Frau von dem Geschoss einer Schusswaffe getroffen wurde, sagte ein Sprecher ein Mittwoch. Weitere Angaben zum Vorfall machten die Beamten zunächst nicht.

