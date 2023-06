Stand: 23.06.2023 20:02 Uhr 55-Jähriger schwebt in Lebensgefahr - Polizei sucht Zeugen

Eine Körperverletzung an einem 55-jährigen Mann durch unbekannte Täter beschäftigt die Polizei in Wolfsburg. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, ereignete sich die Tat zwischen Montagabend und Mittwochabend dieser Woche. Auch der genaue Tatort ist bislang unbekannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat im weiteren Umfeld der Wolfsburger Innenstadt bis zum Bereich des Ortsteils Vorsfelde geschehen sein könnte. Der 55-Jährige wurde am Mittwochabend mit Verletzungen im Gesicht unter der Kanalbrücke an der Neuhäuser Straße in Vorsfelde aufgefunden. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der fraglichen Zeit einen Mann mit zugeschwollenen Augen zwischen Wolfsburg und Vorsfelde gesehen haben. Eventuell sei sein Gangbild aufgrund seiner Verletzungen auffällig gewesen, erklären die Ermittler. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05361) 46 46 0 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.06.2023 | 06:30 Uhr