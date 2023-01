Stand: 12.01.2023 08:12 Uhr 54 Millionen Euro fehlen: Die Stadt Wolfsburg muss sparen

Im Haushalt der Stadt Wolfsburg steht für dieses Jahr ein Fehlbetrag von mehr als 54 Millionen Euro. Mit verschiedenen Maßnahmen will die Stadt Kosten einsparen und mehr Geld einnehmen. Am Mittwoch hat Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) den Haushaltsentwurf dem Rat der Stadt erläutert. So sei geplant, keine neuen Stellen in der Verwaltung zu schaffen und Zuschüsse an Verbände und Vereine zu kürzen. Zudem will die Stadt Krippenbeiträge, Parkgebühren und Hundesteuer anheben. Haushalte mit geringem Einkommen sollten möglichst geschont werden. Trotz der Haushaltslage will die Stadt in verschiedene Großprojekte in diesem Jahr rund 110 Millionen Euro investieren. Im März soll der Rat den Haushalt verabschieden.

