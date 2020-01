54-Jähriger stirbt in Getreidesilo 22.01.2020 08:04 Uhr 1 min | Verfügbar bis 29.01.2020

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mann in Rosdorf (Landkreis Göttingen) in ein Getreidesilo gefallen. Der Mann konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.