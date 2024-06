Stand: 26.06.2024 13:33 Uhr 53-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Harz

Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall im Harz tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Bundesstraße 27 von Braunlage (Landkreis Goslar) in Richtung Elend (Sachsen-Anhalt) unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der 53-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die B27 war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen dem Ortseingang Braunlage und der Landesgrenze für rund drei Stunden voll gesperrt.

