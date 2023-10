Stand: 17.10.2023 09:25 Uhr 52-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs auf Schulhof vor Gericht

Ein 52 Jahre alter Mann muss sich von Dienstag an wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Frühsommer in Vechelde (Landkreis Peine) auf einen Schulhof gegangen zu sein. Dort habe er unter dem Vorwand, Zaubertricks vorführen zu wollen, drei kleine Mädchen in ein Gespräch verwickelt. Er soll die Kinder aufgefordert haben, einen Geldschein an ihrem Körper zu verstecken, angeblich um den Schein in einer bestimmten Zeitspanne wiederzufinden. Laut Anklage habe er dies getan, um die Mädchen am ganzen Körper abtasten zu können. In einem Fall habe er sich sexuell daran erregt, teilte das Landgericht Braunschweig mit. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.

