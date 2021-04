51-Jähriger vermisst: Polizei durchkämmt Waldstücke Stand: 30.04.2021 19:51 Uhr Auf der Suche nach dem vermissten 51-Jährigen aus Liebenburg (Landkreis Goslar) hat die Polizei am Freitag Waldstücke entlang der Bundesstraße 242 zwischen Sonnenberg und Dammhaus abgesucht.

Die Ermittlungsgruppe "Fortuna" wurde dabei von mehreren Spürhunden aus ganz Niedersachsen unterstützt, heißt es in einer Mitteilung. Die B242 zwischen Sonnenberg und Dammhaus musste deshalb teilweise gesperrt werden. Über das Ergebnis der Suchaktion will die Polizei nach eigenen Angaben in der kommenden Woche informieren.

51-Jähriger wird seit 13. April vermisst

Der Vermisste hatte laut Polizei offenbar am 13. April sein Haus im Ortsteil Groß Döhren morgens gegen 5 Uhr verlassen. Die Auswertung der Spuren ergab, dass es "unmittelbar im Anschluss zu einem Vorfall im Gartenbereich des Grundstücks gekommen" sein dürfte, bei dem der 51-Jährige verletzt wurde, so die Beamten. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Ein Sprecher der Staatsanwalt bezeichnete den Fall als "sehr merkwürdig".

Auto war in Hannover abgestellt

Das Fahrzeug des Vermissten - ein blauer VW Caddy mit Goslarer Kennzeichen - wurde wenige Tage später in Hannover am Messegelände gegenüber des ehemaligen holländischen Pavillons gefunden. Es war dort ordnungsgemäß und verschlossen abgestellt. Die Ergebnisse der Spurensicherung stehen noch aus, wie die Polizei mitteilte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 33 90 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2021 | 08:00 Uhr