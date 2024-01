Stand: 08.01.2024 09:07 Uhr 500.000 Euro Schaden nach Brand im Grillo-Werk in Goslar

Ein Feuer im Grillo-Werk in Goslar hat einen Schaden von rund 500.000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei löste am Sonntagabend eine Verpuffung den Brand aus. Ursache dafür war möglicherweise ein technischer Defekt. Das Feuer in dem Werk ist mittlerweile gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Grillo Zinkoxid GmbH als hundertprozentige Tochter der Grillo-Werke gehört zu den führenden Herstellern und Lieferanten von Zinkoxid.

