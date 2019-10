Stand: 14.10.2019 08:29 Uhr

50 Millionen Euro Stukturhilfe für Salzgitter

Salzgitter ist gleich in mehrfacher Hinsicht eine gebeutelte Stadt: Laut Statistik hat die kreisfreie Stadt eine der höchsten Arbeitslosenquoten Niedersachsens, und die Pro-Kopf-Verschuldung ist überdurchschnittlich hoch. Zudem ist Salzgitter durch einen hohen Migrantenanteil mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Zwar sind in der Stadt große Arbeitgeber wie VW, Alstom, MAN und das Stahlwerk Salzgitter ansässig, doch diese leiden zum Teil unter dem Strukturwandel in der Industrie. Als einmalige Strukturhilfe soll die Stadt nun eine Finanzspritze von 50 Millionen Euro erhalten. Heute Vormittag wollen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) erläutern, wofür das Geld verwendet werden soll.

Hunderte Kindergarten- und Krippenplätze fehlen

Aufgaben gebe es genug und die Situation sei eine Besondere, sagte eine Stadtsprecherin NDR 1 Niedersachsen. 6.000 anerkannte Flüchtlinge seien vor zwei Jahren nach Salzgitter gezogen. Die verschuldete Stadt war finanziell überfordert, Sprachkurse und Kita-Plätze für diese Menschen zu organisieren. Trotz Zuzugssperre fehlen nach Angaben der Stadt noch immer rund 400 Kindergarten- und mehr als 300 Krippenplätze. Zudem hat die Krise beim Autobauer VW die Steuereinnahmen einbrechen lassen. Das sollen die 50 Millionen Euro des Landes zumindest teilweise ausgleichen. Das Geld stammt aus einem Haushaltsüberschuss des Landes von rund 1,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das hatte in erster Linie die sogenannte VW-Milliarde beschert - ein Bußgeld, das Volkswagen wegen der Diesel-Affäre zahlen musste.

