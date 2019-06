Stand: 28.06.2019 10:20 Uhr

43-Jähriger stirbt nach Sturz in Kleider-Container

Ein 43-jähriger Braunschweiger ist am Donnerstagabend im Krankenhaus gestorben, nachdem er tags zuvor in einem Altkleider-Container festgesteckt hatte. Das sagte ein Sprecher der Polizei Braunschweig am Freitag zu NDR.de. Der Mann hatte offenbar nach einem Schlüsselbund gesucht, das er versehentlich in einem Beutel in den Container geworfen hatte. "Der Schlüssel passt zu seiner Wohnungstür", bestätigte der Sprecher.

43-Jähriger nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Der Verstorbene habe in der Gegend gewohnt, er sei gesund und nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Alkohol- oder Drogeneinfluss in die Klappe geraten. Das Krankenhaus habe keine Auffälligkeiten gemeldet. "Wir warten nun darauf, ob die Staatsanwaltschaft weitere Untersuchungen anordnet", sagte der Polizeisprecher. Staatsanwältin Julia Meyer sagte auf Nachfrage von NDR.de, der Vorgang liege noch bei der Polizei - über eine mögliche Obduktion sei noch nicht entschieden. Der Mann war mit dem ganzen Oberkörper und einem Bein eingeklemmt gewesen und musste mit der Rettungsschere befreit werden.

Warnhinweise sollten beachtet werden

Der Leichnam ist sichergestellt - nicht dagegen der Container. Die Betreiberfirma selbst habe ihn abgeholt und untersuche ihn. Nach derzeitigem Stand sei er technisch einwandfrei. "Die Kollegen haben ihn vor Ort inspiziert und hatten auf den ersten Blick keinen Zweifel an seiner Funktionstüchtigkeit", sagte der Polizeisprecher. Der Mechanismus sei bewusst so konzipiert, dass nichts wieder rausgeht, was einmal darin ist. Umso wichtiger sei es, die gut sichtbaren Warnhinweise zu beachten. In Braunschweig sei ein solcher Fall bislang nicht vorgekommen - landesweit wird dagegen immer wieder über derartige Unglücke berichtet.

