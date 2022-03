Stand: 04.03.2022 20:06 Uhr JVA Rosdorf: 41-Jähriger Sexualstraftäter auf der Flucht

In Göttingen ist am Freitag ein sicherungsverwahrter Insasse der Justizvollzugsanstalt Rosdorf geflohen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin entkam der 41-Jährige seinen Begleitern gegen 9.40 Uhr während eines Freigangs im Göttinger Kaufhaus Carreé. Der Flüchtige ist seit 2019 wegen schwerer Brandstiftung und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in der JVA untergebracht. Die Polizei teilte weiter mit, dass von ihm in Stresssituationen eine Gefahr für Unbeteiligte ausgehen könne. Der 41-Jährige ist demnach etwa 1,80 Meter groß, von fülliger Statur (Gewicht rund 120 Kilogramm) und hat braunes, kurzes Haar. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen, blauen Jeans, einem grauen Pullover und weißen Turnschuhen bekleidet. Er hat vermutlich einen schwarzen Rucksack dabei. Laut der Sprecherin könnte er sich in Richtung Essen in Nordrhein-Westfalen abgesetzt haben, von wo er ursprünglich stammt. Wer den 41-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, über den Notruf 110 die Polizei in Göttingen oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

