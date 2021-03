Stand: 17.03.2021 16:45 Uhr 400.000 Euro veruntreut: Kita-Leiterin muss ins Gefängnis

Eine ehemalige Kita-Leiterin aus Seesen ist vom Landgericht Braunschweig wegen gewerbsmäßiger Untreue in 333 Fällen und Betrugs in zehn Fällen zu einer Haft von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Die Strafe kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 57-Jährige sich insgesamt rund 400.000 Euro angeeignet hatte. Als Leiterin der Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes konnte die Frau auf die Konten der Einrichtung zugreifen - online und per EC-Karte. Die Frau sei geständig gewesen, so ein Gerichtssprecher. Vor Gericht entschuldigte sie sich dafür, die Gelder für private Zwecke missbraucht zu haben. Sie hatte das Geld benutzt, um ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie zu finanzieren: Unter anderem kaufte die Frau von dem Geld Autos, bezahlte Urlaube und das Studium ihrer Kinder. Um ihr Tun zu verschleiern, stellte sie zudem fingierte Rechnungen aus. Zu der Zeit war die Frau CDU-Vorsitzende in Seesen, Ratsfrau und Kreistagsabgeordnete. Sie trat später von allen Ämtern zurück. Der Verteidiger kündigte Revision an.

