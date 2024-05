Stand: 21.05.2024 13:16 Uhr 400 Liter Salpetersäure treten in Firma aus - ein Verletzter

Bei Arbeiten in einer Werkhalle in Göttingen sind am Dienstagvormittag 400 Liter Salpetersäure ausgetreten. Wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte, wurde dabei ein Mitarbeiter verletzt, sieben weitere Personen wurden zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht. Ein Großaufgebot von mindestens 50 Einsatzkräften ist aktuell vor Ort. Sie hätten die Halle schließen können und die Salpetersäure-Dämpfe mit Wasser niederschlagen können, so die Sprecherin. Es bestehe somit aktuell keine Gefahrensituation mehr. Eine Kleingartenkolonie war vorsorglich geräumt worden. Innerhalb der Halle gibt es laut Feuerwehr Auffangbecken, die die Säure ableiten. Weshalb der ätzende Stoff auslief, ist den Angaben zufolge noch unklar. Salpetersäure kann auf Haut und Augen ätzend wirken und bereits beim Einatmen der Dämpfe gesundheitsschädlich sein.

