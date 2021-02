370.000 Euro abgezweigt? Ex-Kita-Leiterin vor Gericht Stand: 18.02.2021 11:16 Uhr Die frühere Leiterin einer DRK-Kita in Seesen muss sich seit heute wegen Betrugs und Untreue vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Ihr droht eine Haftstrafe.

Die 57-Jährige werde sich zu den Vorwürfen einlassen und auch Fragen beantworten, kündigte ihr Verteidiger zum Auftakt des Prozesses an. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau gewerbsmäßigen Betrug in zehn Fällen und gewerbsmäßige Untreue in 527 Fällen vor. Vier Jahre lang soll sie laut Anklage Geld vom Geschäftskonto der Kita abgezweigt haben - insgesamt mehr als 370.000 Euro.

Urteil soll Ende März fallen

Mit dem Geld habe sie sich und ihrer Familie eine zusätzliche Einnahmequelle zur Finanzierung des Lebensunterhalts verschaffen wollen, heißt es. Um das zu verschleiern, soll sie auch Belege gefälscht und Rechnungen fingiert haben. In seiner Anklage spricht der Staatsanwalt von teils "dilettantischen Totalfälschungen". Der Angeklagten droht eine Haftstrafe zwischen drei Monaten und zehn Jahren, sagte ein Sprecher des Landgerichts Braunschweig. Es sind vier weitere Prozesstage vorgesehen. Das Urteil wird Ende März erwartet.

Kassenprüfer wurden aufmerksam

Der mutmaßliche Betrug war im Frühjahr 2018 den Kassenprüfern der Stadt Seesen aufgefallen. Der Fall sorgte für viel Aufsehen, da die Frau Vorsitzende der CDU in Seesen war und im Rat sowie im Kreistag saß. 2019 trat sie von allen Ämtern zurück und aus der Partei aus.

Weitere Informationen Kita-Leiterin soll 370.000 Euro veruntreut haben Eine ehemalige Kita-Leiterin aus Seesen steht im Verdacht, über Jahre insgesamt 370.000 Euro veruntreut zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die 57-Jährige erhoben. (07.08.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.02.2021 | 10:30 Uhr