Stand: 22.10.2023 19:59 Uhr 36-jähriger Schwimmer tot aus Kiessee bei Friedland geborgen

Ein 36-jähriger Mann ist am Sonntag in einem Kiessee bei Klein Schneen im Landkreis Göttingen ertrunken. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatten Zeugen gegen 13.30 Uhr die Hilferufe des Schwimmers gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Taucher der Rettungsstaffel Northeim fanden den leblosen Körper des 36-Jährigen etwas mehr als eine Stunde später rund 50 Meter vom Ufer entfernt auf dem Grund des Gewässers. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen seien laut Polizei erfolglos verlaufen. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Todesursache war am Abend unbekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nach Auskunft der Polizei nicht vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min