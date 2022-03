3.534,3 - Braunschweig hat bundesweit höchste Corona-Inzidenz Stand: 28.03.2022 08:31 Uhr Die Stadt Braunschweig liegt seit dem Wochenende an der Spitze der Inzidenz-Tabelle des Robert Koch-Instituts - vor den Kreisen Kusel (Rheinland-Pfalz), Landsberg am Lech und Lichtenfels (beide Bayern).

Am Montag meldete das RKI für Braunschweig den Wert 3.534,3. Nach Angaben der Stadt hatte das Gesundheitsamt technische Probleme. Darum habe man nachmelden müsse. Dementsprechend seien die Inzidenzzahlen zum Wochenende stark gestiegen. Der Landkreis Wolfenbüttel verzeichnet am Montag mit einer Inzidenz von 3.342,8 ebenfalls einen sehr hohen Wert. Der Landkreis liegt bundesweit auf Rang sechs.

Inzidenzzahlen: Immer wieder Meldeverzug

Zuletzt hatte es immer mal wieder Störungen bei der Übermittlung der Daten durch die Gesundheitsämter gegeben. Vechta meldete in der vergangenen Woche mit 434 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage den bundesweit geringsten Inzidenzwert. Recherchen ergaben, dass sich ein Datenstau gebildet hatte. Dieser sei per Hand nachgearbeitet worden, sagte ein Kreissprecher. Mitte des Monats hatte der Landkreis Helmstedt einen Meldeverzug. Das Gesundheitsamt sei mit der Eingabe der Daten in das RKI-System nicht hinterher gekommen.

