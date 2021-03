Stand: 17.03.2021 07:51 Uhr 370.000 Euro veruntreut? Urteil gegen Kita-Leiterin erwartet

Das Landgericht Braunschweig spricht heute sein Urteil im Prozess gegen eine frühere Kita-Leiterin aus dem Landkreis Goslar. Sie soll mehr als 370.000 Euro veruntreut haben. Das Geld soll die 57-Jährige vom Geschäftskonto der Kita in Seesen auf ihr eigenes überwiesen haben. Um das zu verschleiern, habe sie Belege gefälscht, so die Staatsanwaltschaft. Die Angeklagte war zu der Zeit noch CDU-Vorsitzende in Seesen, Ratsfrau und Kreistagsabgeordnete. Sie trat später von allen Ämtern zurück.

