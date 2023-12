Stand: 18.12.2023 12:30 Uhr 3,4 Promille: Betrunkener fährt vom Bodensee bis nach Salzgitter

Die Polizei hat am Samstag einen 61-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der vom Bodensee in Richtung Salzgitter unterwegs war. Die Polizei hatte den Mann wegen seiner auffälligen Fahrweise auf der Autobahn 39 in Höhe Salzgitter-Lichtenberg kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Laut Polizei hatte die Trunkenheitsfahrt des Mannes bereits in Ravensburg am Bodensee begonnen. Das eigentliche Fahrtziel erreichte der 61-Jährige dann nicht mehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige geschrieben.

