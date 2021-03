Stand: 05.03.2021 13:08 Uhr 32-Jähriger sprengt 16 Geldautomaten

Ein 32-jähriger Mann hat in den vergangenen Jahren 16 mal Bankautomaten gesprengt- das hat er am Freitag vor den Richtern am Landgericht Braunschweig zugegeben. Zusammen mit einem Komplizen hat der Mann dabei mehr als eine Million Euro erbeutet. Er betonte, dass es ihm wichtig gewesen sei, dass bei den Explosionen niemand zu Schaden komme. Die Angeklagten waren im vergangenen Sommer festgenommen worden.

