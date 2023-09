Stand: 03.09.2023 14:44 Uhr 3,11 Promille: Taxifahrer nehmen Betrunkenem Autoschlüssel ab

Taxifahrer haben in Peine einem betrunkenen Mann die Autoschlüssel weggenommen und die Polizei gerufen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der 65-Jährige am Sonntagvormittag beim Einparken in der Peiner Innenstadt ein Taxi gerammt. Als er ausstieg, bemerkten zwei Taxifahrer seinen alkoholisierten Zustand und nahmen ihm die Schlüssel ab, bis die Polizei vor Ort war. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 3,11 Promille. Daraufhin wurde dem Mann Blut abgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er gab an, dass er sich in der Innenstadt einen Döner holen wollte. Der Mann schlug der Polizei vor, selbst mit dem Auto nach Hause zu fahren - dann sei doch "die Sache erledigt", so der 65-Jährige laut Polizeisprecher. Daraufhin behielten die Beamten vorsichtshalber auch die Autoschlüssel.

Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen.

