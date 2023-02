Stand: 21.02.2023 10:45 Uhr 3.000 Besucher bei Göttinger Figurentheatertagen

Die diesjährigen Göttinger Figurentheatertage waren aus Sicht der Stadtverwaltung ein Erfolg. Insgesamt hätten rund 3.000 Besucherinnen und Besucher die 26 Veranstaltungen verfolgt, teilte ein Stadtsprecher mit. Die Aufführungen seien damit zu 98 Prozent ausgelastet gewesen. Die Hälfte der Zuschauer seien Kinder aus Kindergärten und Grundschulen gewesen. Das Festival dauerte vom 10. bis 19. Februar, es fand zum 38. Mal statt. Bei den von der Stadt veranstalteten Göttinger Figurentheatertagen bringen Gruppen aus dem In- und Ausland ihre Produktionen auf die Bühne. Spielorte in diesem Jahr waren unter anderem das Deutsche Theater Göttingen, das Theater der Nacht in Northeim, das Alte Rathaus in Göttingen, ein Kino und ein Wohnstift. Figurentheater arbeiten mit Klappmaulfiguren, Marionetten, Masken und Stockpuppen, sie nutzen aber auch Schattenspiele.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.02.2023 | 09:30 Uhr