30-Jähriger fährt alkoholisiert neues Auto zu Schrott

Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist in Wolfsburg mit einem drei Wochen alten Wagen gegen eine Mauer geprallt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss gestanden. Sie schätzt den Schaden an dem Fahrzeug auf 30.000 Euro. Er soll in der Nacht zu Sonnabend gegen 1.35 Uhr in einer Kurve in der Innenstadt von der Straße abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit in eine E-Auto-Tankstelle gefahren sein. Ein Zeuge rief die Polizei. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol gegen den Fahrer ein und stellte seinen Führerschein sicher.

