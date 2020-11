Stand: 24.11.2020 15:36 Uhr 29-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Linienbus auf B244

Wenige Stunden nach einem Zusammenprall mit einem Linienbus auf der Bundesstraße 244 bei Helmstedt ist ein 29 Jahre alter Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache zwischen Mariental und Helmstedt auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Bus zusammengestoßen. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam zunächst auf die Intensivstation einer Klinik. Dort sei der 29-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen, so die Polizei. In dem Bus waren zum Unfallzeitpunkt noch keine Fahrgäste, der 67-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Eine 25-Jährige, die mit ihrem Wagen ebenfalls in den Unfall involviert war, wurde leicht verletzt.

