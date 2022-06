Stand: 16.06.2022 20:59 Uhr Wolfsburg: 28-Jähriger stürzt nach Streit von Balkon

Ein 28-Jähriger ist in Wolfsburg von einem Balkon etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte der Mann an einem Baugerüst hoch und traf auf einen 27 Jahre alten Wohnungsbewohner in der zweiten Etage. Dieser habe sich auf einem Vorsprung aufgehalten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann sei es zu einem Streit gekommen. Der 27-Jährige sei nach dem Sturz des anderen Mannes im Bartenslebenring in der Tiergartenbreite (Nordstadt) am Mittwochabend zunächst weggelaufen. Wenig später sei er dann festgenommen worden. Die näheren Umstände der Tat seien noch unklar. Die Ermittler riefen Zeugen auf, Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 46 460 zu melden

