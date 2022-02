28-Jähriger soll Vater getötet haben - Prozess beginnt Stand: 15.02.2022 07:00 Uhr Ein 28-jähriger Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Er soll seinen Vater getötet und dann Feuer gelegt haben.

Am 12. Mai des vergangenen Jahres soll der 28 Jahre alte Mann seinen Vater in dessen Haus gewürgt und ihm eine Flasche so hart auf den Kopf geschlagen haben, dass sie zerbrach. Danach soll er auf den 59-Jährigen eingestochen haben. Anschließend habe er den Leichnam mit Benzin übergossen und angezündet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor.

Angeklagter erzählte Bekanntem von der Tat

Feuerwehrleute hatten den Toten entdeckt, als sie den Brand im Haus löschten. Der Angeklagte hatte laut Gericht einem Bekannten von der Tat erzählt, dieser verständigte die Polizei. Der 28-Jährige ist vorbestraft. Er soll auch seine ehemalige Lebensgefährtin attackiert und verletzt haben. Am ersten Prozesstag wird unter anderem die Vernehmung von drei Zeugen erwartet.

