28-Jähriger dringt in Wohnung ein und verprügelt Partnerin

Ein 28 Jahre alter Mann hat auf seine 41 Jahre alte Partnerin in Wolfenbüttel eingeprügelt - sie kam vorübergehend in ein Krankenhaus. In der Nacht zu Sonnabend verschaffte sich der 28-Jährige zunächst gewaltsam Zugang zu der Wohnung der Partnerin, wie die Polizei mitteilte. Er habe sie anschließend mit Schlägen und Tritten verletzt. Den Angaben zufolge erlitt die 41-Jährige blutende Wunden im Gesicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige flüchtete. Gegen ihn wurde ein Aufenthalts- und Näherungsverbot von zehn Tagen ausgesprochen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Am Sonnabendmorgen war der Täter weiterhin flüchtig.

