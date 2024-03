Stand: 26.03.2024 10:15 Uhr 2,7 Promille: Betrunkene Frau fährt in Schlangenlinien über B1

Die Polizei hat einer Autofahrerin am Mittwoch in Helmstedt nach einer Trunkenheitsfahrt den Führerschein abgenommen. Sie sei über die B1 von Königslutter nach Helmstedt gefahren, dabei immer wieder in den Gegenverkehr geraten und habe auch eine Verkehrsinsel überfahren, sagte eine Polizeisprecherin. Ihren Angaben nach informierte der Fahrer des ihr folgenden Wagens die Polizei. Die stellte die Frau an deren Haustür zur Rede - dabei habe sie "sichtliche Ausfallerscheinungen" gehabt, so die Sprecherin. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,7 Promille ergeben. Die Frau habe die Fahrt eingeräumt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

