24 Meter hoher Weihnachtsbaum auf dem Weg in die Autostadt

Stand: 10.11.2020 20:48 Uhr

Bei Dassel im Solling ist am Dienstag der Weihnachtsbaum für die Autostadt geschlagen worden. Die 24 Meter hohe Fichte soll am Freitag dann in Wolfsburg aufgestellt werden.