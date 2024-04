Stand: 09.04.2024 07:19 Uhr 24-Jähriger wegen versuchten Mordes in Göttingen vor Gericht

In Göttingen muss sich ab heute ein 24-Jähriger wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll im Oktober vorigen Jahres zunächst ein Auto gestohlen haben. Als ihn die Polizei kontrollieren wollte, sei er mit Tempo 100 durch die Innenstadt von Einbeck gerast, heißt es in der Anklage. Ein Zeuge soll versucht haben, ihn zu stoppen, indem er sich auf die Straße gestellt hat. Der Angeklagte habe ihn zwar gesehen, sei aber mit hoher Geschwindigkeit weiter auf ihn zugefahren, so die Staatsanwaltschaft. Der Zeuge habe sich in letzter Sekunde retten können. Dem 24-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen.

