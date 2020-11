Stand: 29.11.2020 12:08 Uhr 22-Jähriger fährt ohne Führerschein und kracht gegen Laterne

In Wolfsburg ist ein 22-Jähriger ohne Führerschein Auto gefahren und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Laut Polizei kam der junge Mann aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Geh- und Radweg sowie ein Verkehrszeichen und krachte schließlich gegen die Laterne. Glücklicherweise hätten sich zum Unfallzeitpunkt keine Passanten in dem Bereich aufgehalten, so die Polizei. Der Fahrer blieb unverletzt. Ihm war den Angaben zufolge schon zu Beginn des Jahres der Führerschein entzogen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.11.2020 | 12:00 Uhr