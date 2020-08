Stand: 03.08.2020 11:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

21-Jährige flieht erneut aus Maßregelvollzug

Fünf Monate nach ihrer ersten Flucht aus dem Maßregelvollzug in Moringen (Landkreis Northeim) ist eine psychisch kranke Frau erneut aus der Einrichtung entkommen. Die 21-Jährige brach in der Nacht zu Sonntag aus, wie ein Sprecher des Sozialministeriums mitteilte. Wie ihr das gelang, sei noch unklar. Die Polizei fahnde mit Hochdruck. Am 23. Februar war sie über ein Dach aus der Einrichtung entkommen. Nach fast zwei Wochen auf der Flucht konnte sie schließlich widerstandslos festgenommen werden.

Archiv 00:54 Tatverdächtige im Supermarkt festgenommen Im Fall der getöteten Frau in Laatzen (Region Hannover) hat die Polizei die 17-jährige Tochter festgenommen. Es liegt der Verdacht nahe, dass sie ihre Mutter in deren Wohnung erstochen hat. Video (00:54 min)

"Keine Gefahr für sich selbst oder andere"

Die junge Frau ist nach Einschätzungen der Polizei und des Ministeriums trotz ihrer Vorgeschichte keine Gefahr für sich selbst oder andere. Die 21-Jährige war 2016 nach einer tödlichen Schwertattacke auf ihre 41 Jahre alte Mutter in Laatzen (Region Hannover) in die Psychiatrie eingewiesen worden. Im Prozess hatte ein Gutachter eine Psychose festgestellt: Die Frau halte sich für einen Vampir. Das Gericht ordnete daraufhin an, sie dauerhaft in dem psychiatrischen Gefängniskrankenhaus in Moringen unterzubringen.

42-Jähriger entwischte im Januar

Die 21-Jährige ist nicht die einzige Patientin, der in diesem Jahr von dort die Flucht gelang. Im Januar entwischte ein 42-Jähriger während eines Arztbesuchs seinem Begleiter. Er konnte jedoch wenige Stunden später aufgegriffen werden.

