21-Jährige flieht erneut aus Maßregelvollzug

Fünf Monate nach ihrer ersten Flucht aus dem Maßregelvollzug in Moringen (Landkreis Northeim) ist eine psychisch kranke Frau erneut aus der Einrichtung entkommen. Die 21-Jährige entkam in der Nacht zum Sonntag, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums mit. Wie ihr das gelang, sei noch unklar. Die junge Frau sei nach Einschätzungen der Polizei und des Ministeriums trotz ihrer Vorgeschichte keine Gefahr für sich selbst oder andere. Die 21-Jährige war 2016 nach einer tödlichen Schwertattacke auf ihre 41 Jahre alte Mutter in Laatzen (Region Hannover) in die Psychiatrie eingewiesen worden. Am 23. Februar entkam sie über ein Dach aus der Einrichtung. Nach fast zwei Wochen auf der Flucht konnte sie damals widerstandslos festgenommen werden.

