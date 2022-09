Stand: 04.09.2022 13:19 Uhr 20-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Wolfsburg

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall in Wolfsburg ums Leben gekommen. Zuvor war ein 30-Jähriger mit seinem Auto rückwärts von einem Parkplatz gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer wollte anschließend auf der Straße wenden, zwei andere Autofahrer hätten dafür gebremst. Der Motorradfahrer überholte jedoch die beiden Autos. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und fuhr auf den quer auf der Straße stehenden Wagen des 30-Jährigen. Der 20-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er zwei Stunden später an seinen schweren Verletzungen starb. Der 30-jährige Autofahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig forderte einen Gutachter an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.09.2022 | 06:30 Uhr